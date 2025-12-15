Более 318 тыс. школьников и студентов отметили День Конституции РФ в Подмосковье
День Конституции РФ отметили в образовательных учреждениях Подмосковья
Фото: [Навигаторы Детства МО]
Масштабное празднование Дня Конституции РФ прошло в образовательных учреждениях Подмосковья. В мероприятиях приняли участие более 318 тыс. школьников, студентов и педагогов, сообщает Министерство образования Московской области.
В школах, колледжах и техникумах провели интерактивные занятия, в которых приняли участие эксперты в области защиты прав. Также прошла интеллектуальная игра «Что мы знаем о Конституции?» .
Кроме того, в учреждениях при поддержке Российского общества «Знание» «Навигаторы детства» организовали лекцию «День Конституции».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о запуске приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».