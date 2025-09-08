Более 320 тонн гумпомощи передало участникам СВО подмосковное отделение «Единой России» в августе

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в августе передало участникам специальной военной операции более 321 тонны гуманитарной помощи.

За последние недели отделение передало бойцу автомобиль, организовало патриотический концерт в Волоколамске и сбор помощи для Курска.

В Ступино муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Иван Осадчев и глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко провели прием граждан. К ним обратился участник СВО с просьбой помочь с приобретением автомобиля. Совместными усилиями для бойца приобрели «Ниву 2124». Вскоре машина отправится на Запорожское направление.

В селе Осташево Волоколамска прошел благотворительный концерт, посвященный поддержке участников СВО. В рамках проекта «Успех в единстве поколений» активистам вручили благодарственные письма.

В Лотошино жене участника СВО передали очередную партию гумпомощи — спальные мешки и амуницию. В ближайшие дни груз отправится к бойцам 752-го полка в Луганскую область.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о старте обучения по программе «Герои Подмосковья».