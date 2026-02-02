Более 320 тыс. школьников и студентов Подмосковья отметили годовщину победы в Сталинградской битве

Logo

В школах Подмосковья отметили годовщину победы в Сталинградской битве

В школах и колледжах Подмосковья отметили годовщину победы в Сталинградской битве. В мероприятиях приняли участие более 320 тыс. человек — учащихся, их родителей и педагогов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Ребятам показали документальные фильмы на указанную тему, провели для них лекции и интерактивные уроки. Также учащиеся создали галерею портретов героев и тематическую выставку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что президент РФ Владимир Путин посетил МФТИ и поздравил учащихся с Днем студента.

