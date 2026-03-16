Более 3,3 тыс. человек приняли участие в акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» в Подмосковье

В Министерстве образования Московской области подвели итоги масштабной акциа «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». В ней приняли участие более 3,3 тыс. человек.

Акция проходила 11-13 марта в Волоколамске, Жуковском, Одинцово, Шаховской, Химках и Щелково. В ее рамках свыше 1,7 тыс. человек сдали ОГЭ по русскому языку, а 1,6 тыс. — ЕГЭ по базовой математике.

В ходе акции летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук поделился своим опытом преодоления сложных ситуаций. Он отметил, что при сдаче экзаменов важно сохранять спокойствие и верить в свои силы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пилотном проекте по подготовке школьников к ОГЭ.