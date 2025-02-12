Более 330 млн руб. выделили в Подмосковье на экстренную социальную помощь

В Подмосковье на оказание жителям экстренной социальной помощи предусмотрели более 330 млн руб. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Речь идет о выплатах, которые предоставляют в случае потери работы, утраты имущества из-за пожара или аварии, получения инвалидности. Размер выплаты зависит от конкретной ситуации. Получить ее можно один раз в год.

«Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями», - подчеркнул глава министерства Андрей Кирюхин.

Министр отметил, что в 2024 году такие выплаты получили почти 40 тыс. жителей.

Подать заявку на получение выплаты можно на сайте госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области с начала года выдали более 300 наборов для новорожденных детей.