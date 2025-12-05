Более 35 тыс. человек получили помощь в стационарах кратковременного пребывания Подмосковья

В Подмосковье в стационарах кратковременного пребывания медицинскую помощь получили свыше 35 тыс. пациентов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Такие стационары запустили в работу в регионе весной. Сейчас они открыты в 58 медучреждениях.

В стационарах кратковременного пребывания оказывают помощь пациентам, которым не нужна длительная госпитализация. Если состояние пациента после операции стабильное, его могут выписать на амбулаторное лечение в тот же день.

