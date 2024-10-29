Более 35 тысяч запросов в архив подали в Подмосковье онлайн с начала года, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения информации из архива региона нужно просто подать онлайн-заявление. Сделать это можно на областном сайте госуслуг. После этого копия необходимого документа поступит в личный кабинет.

«Ежемесячно через региональный портал от заявителей поступает более трех тысяч заявок в архив», – отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Личные документы», далее нужно выбрать раздел «Справки».