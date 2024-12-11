Более 3,5 тысячи «Народных троп» создали в Подмосковье с начала действия программы

Свыше трех с половиной тысяч «Народных троп» было создано в Подмосковье с начала действия программы. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Создание «Народных троп» начинается со списка самых востребованных пешеходных маршрутов, который составляет администрация городского округа. Перечень формируется на основе обращений жителей, результатов выездных обследований и отдельных поручений.

После создания списка представители администрации проверяют каждый адрес на предмет возможности включения в итоговый перечень. Затем готовятся документы для расчета стоимости работ. В результате формируется общая заявка, которая подается в министерство. Таким образом, по выбранным адресам либо создается новая пешеходная тропинка, либо ремонтируется уже имеющаяся.