Более 36 тысяч исследований ягод, представленных на рынках, провели в Подмосковье с начала года

Более 36 тысяч лабораторных исследований ягод, которые продаются на ярмарках и рынках, провели в Подмосковье с начала года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего было взято почти 25 тысяч проб указанной продукции. Качество ягод оценивали по внешнему виду плодов, их запаху, количеству нитратов и пестицидов. По итогам исследований с продажи сняли девять килограммов продукции.

В министерстве подчеркнули, что ягоды, которые перевозились в поврежденной упаковке и содержат остатки химикатов, не пройдут проверку качества.