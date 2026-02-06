Более 362 тыс. звонков обработали на горячей линии главврача в Подмосковье с прошлого года

Свыше 362,5 тыс. звонков было обработано на горячей линии главврача в Подмосковье за весь прошлый год и начало текущего. Итоги работы сервиса подвели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Горячая линия принимает обращения с 09:00 до 18:00 в будни. Ее номер: 8 (498) 602-03-59. Потребуется набрать добавочный номер, соответствующий интересующему медучреждению. Уточнить его можно на сайте организации или в самой поликлинике.

Позвонив по указанному номеру, можно задать волнующие вопросы, получить информацию о работе учреждения, оставить отзыв или предложение. Горячая линия позволяет получать отклики пациентов напрямую и в случае необходимости оперативно принимать организационные решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по трансформации сферы здравоохранения в области.