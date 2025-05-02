Более 370 единиц техники и 123 специалиста убирают поваленные деревья с дорог Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия непогоды в регионе. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что на северных и северо-западных территориях минувшей ночью выпало до 12 см осадков.

Более 300 единиц спецтехники обработали опасные и скользкие участки дорог. Также свыше 370 единиц техники и 123 специалиста убирают более 1,1 тыс. деревьев, упавших на региональные дороги. На участке с 19-го по 23-й км Пятницкого шоссе в Солнечногорске упало порядка 50 деревьев. Из них устранили уже 30. Это позволило открыть движение по одной полосе. Также ограничено движение по одной полосе на дороге Дмитров — Талдом.

Затруднено движение на участках Савеловского направления МЖД. На станциях курсируют компенсационные автобусы АО «Мострансавто».