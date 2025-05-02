Компенсационные автобусы обеспечивают перевозки пассажиров в связи с затруднением движения на МЖД

Работы по устранению последствий непогоды активно ведутся на участках железнодорожной инфраструктуры, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В результате непогоды и падения деревьев на железнодорожные объекты отмечается затруднение движения поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД Соревнование — Большая Волга и Вербилки — Савелово, на двухпутном Катуар — Лобня. Восстановление движения ожидается ближе к 16:00.

На Рижском и Ярославском направлениях движение частично восстановлено. На месте активно ведутся работы по ликвидации последствий непогоды. Для транспортировки пассажиров были выведены компенсационные автобусы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что последствия непогоды в области устраняют две сотни аварийных бригад.