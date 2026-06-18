Более 379 млрд рублей направили на развитие инфраструктуры и поддержку экономики в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Расходы Дорожного фонда региона в прошлом году выросли на 72 млрд рублей и составили 151 млрд рублей. Расходы на транспортное обслуживание населения составили 63 млрд рублей. Также 9 млрд рублей направили на реализацию проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт — Петербург и проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры направили 44 млрд рублей. На создание комфортной городской среды выделили 21 млрд рублей. Работы провели на 128 объектах.

Расходы в сфере жилищной политики составили 32 млрд рублей. За год жильем обеспечили 263 семьи, более 1 тыс. детей-сирот. Из аварийных домов расселили 11,2 тыс. человек.

Около 17 млрд рублей направили на развитие индустриальных парков, ОЭЗ, наукоградов, поддержку инвесторов и промышленных предприятий. Также 3 млрд рублей выделили на поддержку субъектов МСП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелково.