В Москве за 20 лет ликвидировали более 2,5 тыс. незаконных ограждений

В Москве за 20 лет демонтировали свыше 2,5 тыс. незаконно установленных ограждений. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«Одним из ключевых направлений деятельности инспекции является пресечение в столице фактов самозахвата земель и освобождение городского пространства от незаконных ограждений. Заборы, шлагбаумы, парковочные столбики и прочие ограждения, установленные без разрешительной документации, создают препятствия для горожан и затрудняют проезд автотранспорта, в том числе экстренных и коммунальных служб», — отметил он.

Так, за 20 лет работы ведомства в столице устранили 2588 незаконных ограждений. Их общая протяженность составила 75 км. Это сопоставимо с протяженностью Москвы-реки в пределах города.

Госинспекция по недвижимости работает с 20 июня 2006 года. Ведомство держит на контроле законность использования объектов недвижимости на территории столицы и соблюдение требований земельного законодательства. Особое внимание уделяется профилактике земельно-имущественных нарушений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.