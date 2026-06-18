Подруги-авантюристки попались на схеме с маткапиталом

В Осинниках суд поставил точку в громкой истории о хищении бюджетных средств, которую повернули две подруги. Об этом пишет VSE42.Ru .

Осинниковский городской суд вынес приговор в отношении двух знакомых, которые попытались нажиться на социальной выплате. Женщины действовали не по одиночке, а сообща — разработали схему и четко распределили роли.

Согласно материалам дела, подруги подали в госорганы фиктивные документы о покупке недвижимости. Они прекрасно знали, что средства материнского капитала нельзя тратить на что попало, поэтому инсценировали сделку с жильем. Бумаги выглядели убедительно, но проверка показала: на самом деле никакой квартиры не существовало, а деньги — 440 тысяч 866 рублей — ушли в карманы злоумышленниц.

Эти действия квалифицировали как мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Фигуранток признали виновными по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса. Одна из подруг получила 2,5 года условно с таким же испытательным сроком, вторая — 3,5 года условно с испытательным периодом в 3,5 года. Кроме того, с обеих взыскали всю похищенную сумму — государство должно получить свои деньги обратно в полном объеме.

Пока приговор не обрел юридическую силу, у осужденных есть время обжаловать решение.