Вадим Галыгин заявил, что соскучился по Comedy Club

Известный юморист Вадим Галыгин признался, что соскучился по проекту Comedy Club и не исключает своего возвращения в шоу, передает ТВ Mail.

Галыгин также высказался о критике, которая часто звучит в адрес популярного телепроекта. Многие зрители считают, что раньше Comedy Club было смешнее. Юморист не согласился с этим в полной мере. Он отметил, что проект всегда соответствовал своему времени и отражает нынешние реалии.

«Понимаете, дорога ложка к обеду. То, что сейчас там происходит, отражает нынешнее время. В принципе это молодежный канал, а молодежь должна смотреть на молодежь, а не на меня…» — отметил комик.

Тем временем в личной жизни артиста тоже происходят важные события. В феврале его жена Ольга Вайнилович сообщила о беременности. На праздновании дня рождения супруги пара раскрыла пол будущего малыша — у них родится мальчик.

Для Ольги это будет третий ребенок в браке с Галыгиным. Вместе они уже воспитывают двух сыновей. Кроме того, у юмориста есть дочь Таисия от первого брака.

Ранее Андрей Бебуришвили заявил об уходе из Comedy Club после 12 лет участия в шоу.