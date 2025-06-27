Более 4 тыс. человек посетили федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Подмосковье
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Подмосковье
Фото: [Кадровый центр Подмосковья]
В Подмосковье прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Ярмарки провели очно в трех округах — Химках, Подольске, Ногинске — и в онлайн-формате. Общее число их участников составило порядка 4,5 тыс. человек. Посетители могли пообщаться с работодателями, посетить мастер-классы и тренинги, поучаствовать в круглых столах и обсуждениях.
В общей сложности на ярмарках было представлено свыше 3,5 тыс. вакансий от 130 работодателей Подмосковья.
В Химках в рамках ярмарки блогер Константин Нечаев поделился секретами успеха. В Ногинске провели фестиваль профессий и квиз «Ученье свет!». В Подольске состоялся круглый стол с участием крупных работодателей региона и тренинг Дениса Бучкина «Кто я в мире профессий».
Помимо этого, были подписаны соглашения о сотрудничестве между Кадровым центром Подмосковья, МООО «Российские студенческие отряды», РДДМ «Движение первых» и МОРО «Опора России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по регулированию трудовой миграции в регионе.