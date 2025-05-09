Более 4 тыс. человек посетили хоккейный матч в поддержку участников СВО в Подольске

Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО прошел в Подольске на базе ледового дворца «Витязь». Его посетили около 4 тыс. человек.

Игру провели между командами «Феникс» и «Подольск». Основное время завершилось с равным счетом. Исход решили буллиты. В результате победу одержала подольская команда.

В рамках матча были собраны средства на реабилитацию военнослужащих. Их передадут благотворительному фонду «СВОИМ».

«Эта игра стала не просто спортивным событием, а символом памяти, благодарности и преемственности поколений, данью героям прошлого и настоящего», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что в поселке Подольска прошел масштабный патриотический праздник.