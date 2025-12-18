Более 40 дорожных участков отремонтируют в Подольске в 2026 году
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Ремонт 44 участков дорог проведут в Подольске в следующем году. План капремонта муниципальных автодорог был утвержден властями городского округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность организации ремонтных работ на высоком уровне.
В число дорог, которые будут отремонтированы в Подольске в 2026-м, вошли Февральская, Красная, Мраморная улицы, а также Парадный и Нефтебазовский проезды. Работы проведут в Дубровицах, микрорайонах Климовск и Львовский, а также в ряде деревень.
В этом году в округе отремонтировали 26 муниципальных и 11 региональных дорог.
