Более 40 дорожных участков отремонтируют в Подольске в 2026 году

Ремонт 44 участков дорог проведут в Подольске в следующем году. План капремонта муниципальных автодорог был утвержден властями городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил важность организации ремонтных работ на высоком уровне.

В число дорог, которые будут отремонтированы в Подольске в 2026-м, вошли Февральская, Красная, Мраморная улицы, а также Парадный и Нефтебазовский проезды. Работы проведут в Дубровицах, микрорайонах Климовск и Львовский, а также в ряде деревень.

В этом году в округе отремонтировали 26 муниципальных и 11 региональных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность соблюдения правил безопасности за рулем.