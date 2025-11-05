Более 40 школьников Подмосковья вошли в число лауреатов конкурса «Большая перемена»

В число лауреатов шестого сезона конкурса «Большая перемена» вошли 44 подмосковных школьника. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Финал конкурса прошел в центре «Артек». В нем приняли участие учащиеся восьмых, девятых и десятых классов.

В результате из десятиклассников Подмосковья лауреатами первой степени стали четыре человека, второй степени — 17 человек. Из учащихся восьмых и девятых классов шесть человек стали лауреатами первой степени, а 17 человек — второй степени.

Лауреаты получат денежные призы в размере до 1 млн руб.

