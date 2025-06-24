Более 400 фактов использования телефонов за рулем зафиксировали в Подмосковье

В Подмосковье выявили 436 фактов использования телефонов во время управления автомобилями. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Функцию по распознаванию подобного нарушения начали внедрять в комплексы фотовидеофиксации региона весной. Сейчас такие нарушения фиксирует 31 устройство.

При выявлении нарушения собственники машин автоматически получают штраф. Его размер составляет 1,5 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая работа по снижению травматизма на железной дороге ведется в регионе.