Более 400 случаев сброса мусора возле контейнерных площадок выявили в Подмосковье с января

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала 2026 года было зафиксировано 446 случаев сброса отходов возле контейнерных площадок, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в регионе было вынесено 296 постановлений об административных правонарушениях. В целом сумма выписанных штрафов составила почти 3,9 млн руб.

Выявлять такие нарушения помогают камеры видеонаблюдения. Они установлены у контейнеров и работают круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как в Кашире строятся очистные сооружения.