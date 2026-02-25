Более 400 случаев сброса мусора возле контейнерных площадок выявили в Подмосковье с января
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала 2026 года было зафиксировано 446 случаев сброса отходов возле контейнерных площадок, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, в регионе было вынесено 296 постановлений об административных правонарушениях. В целом сумма выписанных штрафов составила почти 3,9 млн руб.
Выявлять такие нарушения помогают камеры видеонаблюдения. Они установлены у контейнеров и работают круглосуточно.
