Более 400 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье по итогам прошлого женщины с положительным ВИЧ-статусом родили 415 здоровых детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Как отметили в ведомстве, при соблюдении рекомендаций врачей и приеме необходимых медикаментов риск передать вирус ребенку составляет меньше 1%.

Чтобы свести риск передачи вируса ребенку к минимуму, на протяжении всей беременности женщину сопровождают врачи Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. До родов женщине с ВИЧ необходима антиретровирусная терапия. После рождения ребенок остается под наблюдением врачей, пока ему не исполнится полтора года. Если выявлена ВИЧ-инфекция, лечение начинается в первые две недели.

Подробная информация о правилах постановки на учет в центр и о местах, где можно пройти обследование на ВИЧ, представлена на сайте учреждения.