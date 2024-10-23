Более 42 тысяч тонн майонеза произвели в Подмосковье за восемь месяцев

Свыше 42 тысяч тонн майонеза произвели в Подмосковье за восемь месяцев текущего года. Этот показатель превысил прошлогодний на 9%, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сейчас Подмосковье производит около трети от общего объема майонеза в ЦФО и более 8% от общероссийского объема.

В области выпускают разные виды майонеза — с лимонным соком, оливковый, вегетарианский и другие. Самые крупные производства расположены в Щелково, Ногинске и Домодедово.