Более 420 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Более 420 тыс. школьников, студентов, родителей, советников по воспитанию и педагогов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Навигаторы детства» совместно с «Движением Первых» провели в регионе мероприятия в рамках Всероссийской акции «Одна страна — одна история».

К примеру, состоялся онлайн-флешмоб, в рамках которого участники рассказали о самых ярких моментах путешествий по Крымскому полуострову.

Также состоялась викторина для школьников и студентов, в ходе которой ребята смогли проверить свои знания об истории Крыма и Севастополя.

Кроме того, был организован фестиваль мастер-классов, посвященный культурному и творческому наследию Крыма и Севастополя.

