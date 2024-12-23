Более 43 гектаров земли передали для содержания парковых пространств Подмосковья

Девятнадцать муниципальных участков передали для содержания парковых пространств в Подмосковье с начала года, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Участки земли передали в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование. Их общая площадь превысила 43 гектара.

К примеру, в Щелково передали три участка общей площадью 4,3 гектара для благоустройства лесопарковой зоны. Реализовать проект планируется в следующем году.

В Домодедово передали участок площадью 5,6 гектара для дальнейшего содержания парка «Елочки». На участке находится тюбинговая трасса протяженностью 70 метров.