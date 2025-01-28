Более 4,5 тыс. детей родились в Подмосковье с начала года
С начала года в Подмосковье появились на свет 4,5 тыс. детей
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В Подмосковье с начала 2025 года родились более 4,5 тыс. детей, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. На территории региона работает 25 родильных домов и шесть перинатальных центров.
Сейчас в Подмосковье зарегистрировать рождение ребенка можно сразу в медучреждении. Также можно оформить единоразовую выплату или подарочный набор.
С 1 января 2025 года жители в возрасте до 35 лет могут получить выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детсадов в области.