Более 4,5 тыс. детей родились в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года родились более 4,5 тыс. детей, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. На территории региона работает 25 родильных домов и шесть перинатальных центров.

Сейчас в Подмосковье зарегистрировать рождение ребенка можно сразу в медучреждении. Также можно оформить единоразовую выплату или подарочный набор.

С 1 января 2025 года жители в возрасте до 35 лет могут получить выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых детсадов в области.