Более 450 подростков получили первые паспорта в торжественной обстановке в ноябре в Подмосковье

В Подмосковье в ноябре в торжественной обстановке вручили паспорта более чем 450 подросткам. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы получение первого паспорта состоялось в торжественной обстановке, необходимо рассказать об этом желании специалисту МФЦ во время подачи заявления на оформление документа.

Заявление на оформление паспорта можно подать не только в МФЦ, но и в отделение МВД. Сделать это нужно в течение 90 дней со дня исполнения 14-летия.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил паспорта юным жителям региона. Документы получили 35 человек.