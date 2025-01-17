Более 4,6 млн человек трудоустроены в Московской области

В Подмосковье уровень безработицы составляет 0,1%, передает Министерство социального развития Московской области. В регионе трудоустроены более 4,6 млн жителей.

Как отметили в министерстве, количество свободных вакансий в Подмосковье превышает число соискателей. Так, на одного безработного приходится около 13 предложений о работе. Общее число вакансий в области составляет около 70 тыс., а безработных — почти 6 тыс.

По итогам прошлого года дефицит кадров отмечается в строительстве, транспорте и логистике, здравоохранении и промышленности. Доступные вакансии представлены на портале «Работа в России».