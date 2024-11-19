Более 460 тысяч женщин занимаются бизнесом в Подмосковье в качестве ИП или самозанятого, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как отметили в ведомстве, в их числе — более 127 тысяч ИП и 338 тысяч самозанятых.

В целом в регионе сейчас зарегистрированы почти 320 тысяч ИП и более 811 тысяч самозанятых. На женщин приходится порядка 40% от общего числа таких предпринимателей.

Женщины в регионе занимаются бизнесом в самых разных областях — от образования и маркетинга до производства одежды и информационных технологий.