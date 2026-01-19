Более 5 тыс. человек примут участие в соревнованиях за Кубок святого равноапостольного Николая Японского
Кубок святого равноапостольного Николая Японского пройдет в Мытищах
Фото: [Министерство физической культуры и спорта Московской области]
Свыше 5 тыс. человек примут участие в соревнованиях за Кубок святого равноапостольного Николая Японского. Патриарший международный фестиваль будет проходить в Мытищах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В текущем году турнир посвятят 190-летию со дня рождения святителя Николая. Впервые в истории мероприятие будет торжественно открыто в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
Турнир будет проходить по 16 дисциплинам. За победу в нем поборются спортсмены в возрасте от 10 лет со всей России и из 12 зарубежных стран.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые спортивные мероприятия, которые запланированы на эту зиму.