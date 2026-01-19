Более 5 тыс. человек примут участие в соревнованиях за Кубок святого равноапостольного Николая Японского

Свыше 5 тыс. человек примут участие в соревнованиях за Кубок святого равноапостольного Николая Японского. Патриарший международный фестиваль будет проходить в Мытищах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В текущем году турнир посвятят 190-летию со дня рождения святителя Николая. Впервые в истории мероприятие будет торжественно открыто в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Турнир будет проходить по 16 дисциплинам. За победу в нем поборются спортсмены в возрасте от 10 лет со всей России и из 12 зарубежных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые спортивные мероприятия, которые запланированы на эту зиму.