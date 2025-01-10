Более 5 тыс. тонн конфет купили в Московской области за декабрь

В декабре 2024 года жители Подмосковья приобрели более 5,2 тыс. тонн конфет, в среднем в день они покупали более 169 тонн изделий. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что спрос на конфеты в регионе в прошлом месяце увеличился на 38% в преддверии новогодних праздников. Наиболее крупными региональными производителями сладкой продукции являются ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница» в Люберцах, ООО «Сладкий Орешек» в Солнечногорске, ООО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» в Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.