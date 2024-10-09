Более 50 антитеррористических тренировок провели на объектах «Мострансавто»

Пятьдесят шесть антитеррористических тренировок провели на объектах АО «Мострансавто» с начала года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Цель таких тренировок — отработать оперативные действия сотрудников в случае чрезвычайной или аварийной ситуации.

Тренировки длились по несколько часов. В их рамках моделировалась чрезвычайная ситуация. Занятие включало в себя и практическую, и теоретическую части.

К примеру, в Дзержинском на последней остановке маршрута №305 провели тренировку по отработке действий в случае обнаружения в салоне автобуса предмета, похожего на взрывное устройство. В Балашихе провели тренировку по отработке действий при угрозе теракта.