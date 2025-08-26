Более 50 млрд руб. инвестируют в развитие молочного животноводства в Подмосковье до 2030 года

Свыше 50 млрд руб. будет инвестировано в развитие отрасли молочного животноводства в Подмосковье до 2030 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В планах — ввод до 2030 года 14 молочных ферм, увеличение поголовья дойных коров почти на 40 тыс. голов, прирост в объеме производства сырого молока на 430 тыс. тонн в год.

В результате к 2030 году общее поголовье скота составит более 200 тыс. голов, в том числе свыше 100 тыс. дойных. Объем производства молока составит 1,1 млн тонн в год.

До конца этого года введут две фермы в Домодедово и в Клину. В их запуск будет инвестировано 900 млн руб. и 2,5 млрд руб. соответственно. Совокупный объем выпуска молока составит 23 тыс. тонн в год.

В 2026-м откроют животноводческий комплекс в Серебряных Прудах за 3 млрд руб. Он рассчитан на 3 тыс. дойных коров. Объект будет выпускать 32 тыс. тонн молока в год. В 2027–2030 годах введут предприятия в восьми округах, в том числе крупный комплекс в Сергиевом Посаде за 26 млрд руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, каким будет комплекс в Сергиевом Посаде.