Более 500 человек примут участие в Медиашколе Подмосковья. Мероприятие стартовало в регионе в воскресенье и продлится четыре дня, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Сейчас как никогда важно уметь работать с информацией, создавать не только интересный, но и качественный продукт», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Для участников организованы мастер-классы, обсуждения, лекции, а также практические занятия. Так, в первый день прошел паблик-ток лектора Российского общества «Знание» Дмитрия Чешева. Он рассказал ребятам, как находить силы двигаться вперед и развить внутреннюю стойкость.

Во второй день прошло обучение по направлениям «Факультет метамедиа» и «Факультет перформативных искусств». Занятия провели продюсер Артем Тихонов и начальник управления АНО «Диалог регионы» Егор Лукъянчиков.

Также сегодня в программе — мастер-класс на тему дезинформации и фейков в медиа. Его спикер — медиаменеджер и продюсер Максим Куценко. В завершение дня проходит установочная сессия с филологом и блогером Марией Смолиной.