Более 500 «народных троп» благоустроят в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в текущем году планируется благоустроить более 500 «народных троп». О ходе реализации программы «Пешком» рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На сегодня программа выполнена уже на 79%. В округах области провели благоустройство уже 440 таких тропинок.

Больше всего троп благоустроили в Воскресенске и Орехово-Зуево — по 16 в каждом округе. Также в лидерах Королев, Реутов и Раменское, где обустроили 14, 12 и 11 тропинок соответственно.

Полный перечень адресов «народных троп», которые обустраивают в этом году, представлен на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве пешеходных зон в регионе.