Более 500 субъектов МСП получили поддержку Гарантийного фонда Подмосковья

Пятьсот тридцать два субъекта МСП с января текущего года получили поддержку Гарантийного фонда Подмосковья, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За указанный период бизнес получил 608 поручительств более чем на пять миллиардов рублей, что позволило предпринимателям привлечь почти одиннадцать миллиардов рублей заемных средств.

В регионе бизнес может воспользоваться поручительством в случае нехватки залогового обеспечения в рамках оформления кредитов. Подробная информация об условиях получения поручительств представлена на сайте гарантийного фонда области.