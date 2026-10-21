«Белок крайне важен»: Врач рассказала, как укрепить кости и избежать переломов?

«Для взрослых старше 19 лет в день необходимо употреблять 1000 мг кальция и 1300 мг в день для женщин в постменопаузе и мужчин старше 70 лет. Это примерно три порции молочных продуктов в сутки. Например, если за день вы съедите 30 г сыра, 100 г творога и выпьете (или добавите в кофе) 200 мл молока, то вы наберете дневную норму кальция. Также крайне важен белок (1,6–2,2 г на 1 кг массы тела), а чтобы белок лучше усваивался, за один раз лучше съедать до 30–40 г белка», — объяснила врач.