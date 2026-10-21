«Белок крайне важен»: Врач рассказала, как укрепить кости и избежать переломов?
Эндокринолог Атаманова: витамин D при остеопорозе можно пить раз в неделю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Остеопороз представляет собой системное заболевание, при котором плотность костной ткани снижается во всем организме. Из-за этого кости приобретают пористую структуру, утрачивают прочность и могут ломаться даже при незначительном ударе или давлении. Для предотвращения болезни важно контролировать поступление кальция, белка и витамина D, заявила «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.
«Для взрослых старше 19 лет в день необходимо употреблять 1000 мг кальция и 1300 мг в день для женщин в постменопаузе и мужчин старше 70 лет. Это примерно три порции молочных продуктов в сутки. Например, если за день вы съедите 30 г сыра, 100 г творога и выпьете (или добавите в кофе) 200 мл молока, то вы наберете дневную норму кальция. Также крайне важен белок (1,6–2,2 г на 1 кг массы тела), а чтобы белок лучше усваивался, за один раз лучше съедать до 30–40 г белка», — объяснила врач.
Атаманова также напомнила о витамине D и отметила, что его можно принимать ежедневно или раз в неделю. По ее словам, если суточная дозировка составляет 2000 МЕ (при неизвестном уровне витамина в крови или уровне выше 30 нг/мл), можно принимать раз в неделю сразу 14000 МЕ. При наличии лишнего веса дозировки витамина D могут быть больше, поэтому нужна консультация специалиста.
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