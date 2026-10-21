«Белок крайне важен»: Врач рассказала, как укрепить кости и избежать переломов?

Эндокринолог Атаманова: витамин D при остеопорозе можно пить раз в неделю

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Остеопороз представляет собой системное заболевание, при котором плотность костной ткани снижается во всем организме. Из-за этого кости приобретают пористую структуру, утрачивают прочность и могут ломаться даже при незначительном ударе или давлении. Для предотвращения болезни важно контролировать поступление кальция, белка и витамина D, заявила «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. Петровского Юлия Атаманова.

«Для взрослых старше 19 лет в день необходимо употреблять 1000 мг кальция и 1300 мг в день для женщин в постменопаузе и мужчин старше 70 лет. Это примерно три порции молочных продуктов в сутки. Например, если за день вы съедите 30 г сыра, 100 г творога и выпьете (или добавите в кофе) 200 мл молока, то вы наберете дневную норму кальция. Также крайне важен белок (1,6–2,2 г на 1 кг массы тела), а чтобы белок лучше усваивался, за один раз лучше съедать до 30–40 г белка», — объяснила врач.

Атаманова также напомнила о витамине D и отметила, что его можно принимать ежедневно или раз в неделю. По ее словам, если суточная дозировка составляет 2000 МЕ (при неизвестном уровне витамина в крови или уровне выше 30 нг/мл), можно принимать раз в неделю сразу 14000 МЕ. При наличии лишнего веса дозировки витамина D могут быть больше, поэтому нужна консультация специалиста.

Ранее диетолог Соломатина назвала лучшие источники белка для позвоночника.

Читайте также

Почему антибиотики нового поколения не всегда помогают? Названа главная ошибка в лечении воспалительных процессов

Почему антибиотики нового поколения не всегда помогают? Названа главная ошибка в лечении воспалительных процессов

Врачи рассказали, как распознать холодовую крапивницу

Врачи рассказали, как распознать холодовую крапивницу

«Возрастные изменения продолжаются». Когда нужен повторный лифтинг?

«Возрастные изменения продолжаются». Когда нужен повторный лифтинг?

Тренер объяснила, сколько энергии сжигает поездка в автобусе или метро стоя

Тренер объяснила, сколько энергии сжигает поездка в автобусе или метро стоя

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Избежать упадка сил после отпуска: движение и белок помогут быстрее включиться в работу

Китайский ученый рассказал о возможности продления жизни на века

Китайский ученый рассказал о возможности продления жизни на века

Диетолог Кострова назвала самые вредные для здоровья продукты

Диетолог Кострова назвала самые вредные для здоровья продукты

Минздрав отозвал регистрацию ряда препаратов: что может исчезнуть из аптек

Минздрав отозвал регистрацию ряда препаратов: что может исчезнуть из аптек

Эти продукты мешают работе иммунитета: что лучше исключить из рациона осенью

Эти продукты мешают работе иммунитета: что лучше исключить из рациона осенью

Назван сорт чая, способный растворять жир в печени

Назван сорт чая, способный растворять жир в печени

«Даже если стало лучше, отменять вызов скорой нельзя». Врач назвал первое действие при инсульте

«Даже если стало лучше, отменять вызов скорой нельзя». Врач назвал первое действие при инсульте

Ночные перекусы могут довести печень до цирроза

Ночные перекусы могут довести печень до цирроза

Добавьте mosregtoday.ru в избранное