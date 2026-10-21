ПСЖ Сафонова нанес «Барселоне» первое поражение в сезоне: как это было

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА прошел центральный матч этой стадии турнира. Действующий обладатель трофея ПСЖ принимал лучшую команду осени «Барселону». Со старта сезона каталонцы выиграли 11 матчей подряд с общей разницей 48:11. Команда Матвея Сафонова прервала эту серию, одержав яркую победу — 4:2.

Игра на встречных курсах

Матч начался в невероятно быстром темпе, и в сменяющих друг друга атаках ПСЖ выглядел лучше. Игроки гостей часто теряли матч, и как раз после потери Ламина Ямаля пришел первый гол — Дезире Дуэ из-за штрафной выстрелил в дальний угол. Вингер ПСЖ отличился на 38-й минуте, но хозяева не раз могли забить и раньше. «Барселону» выручал голкипер Жоан Гарсия, только за первый тайм записавший на свой счет восемь сэйвов.

На 55-й минуте Хави Эспарт ворвался в штрафную и пробил Сафонова. На 72-й минуте Люка Эрнандес вновь вывел ПСЖ вперед, но оказалось, что к этому времени команды забили еще только половину голов.

На 79-й минуте Ламин Ямаль исправился за ошибку при первом мяче и сделал гол из ничего — Сафонов не ожидал удара в ближний угол. У «Барселоны» явно закончились силы в концовке, и ПСЖ дожал. Всего через две минуты после гола Ямаля Витинья ответил дальним ударом, а затем черту подвел Фабиан Руис.

Как сыграл Сафонов

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Игра российского вратаря оставила противоречивые впечатления. С одной стороны, он пропустил оба мяча в ближний угол. Но тут нужно отдать должное изобретательности соперника и вспомнить, что «Барселона» в среднем забивает более четырех мячей за матч.

С другой стороны, Сафонов и выручал. Два ярких спасения российский вратарь сделал еще в первом тайме. На 20-й минуте парировал удар Рафиньи в упор, а на 40-й ликвидировал выход один на один Фермина Лопеса.

Болельщики ПСЖ после матча разделились в оценках игры Сафонова. Были те, кто ругал вратаря за пропущенные мячи, но восторгавшихся российским вратарем оказалось больше. Они отмечали отличную игру Сафонова ногами и хладнокровие при ключевых спасениях.

Яркий матч омрачили четыре травмы

Фото: [ Хвича Кварацхелия/ФК ПСЖ ]

В эпической битве травмы получили сразу четыре футболиста. Больше пострадал ПСЖ, который потерял трех игроков. Усман Дембеле был заменен уже на 19-й минуте. У француза повреждение задней поверхности левого бедра.

На 27-й минуте преждевременную замену вынуждена была произвести уже «Барселона». Игру не смог продолжить Дани Ольмо, вместо него вышел Фермин Лопес.

На 57-й минуте из-за травм поле покинули Хвича Кварацхелия и Маркиньос. Наибольшие опасения вызывает повреждение у грузинского вингера. У него есть подозрение на разрыв крестов, а это означает, что остаток сезона ПСЖ рискует провести без одного из своих лидеров.

Что говорят

Фото: [ УЕФА ]

«Это матч высочайшего уровня против невероятно сильного соперника. Обороняться так, как это делали мы, очень сложно, но я убежден, что именно это стало ключом к победе. Мы хорошо сыграли в обороне. Мы обыграли команду, которая не проигрывала в этом сезоне. В среднем она забивала по четыре гола за матч, а нам смогла забить только два», — сказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

«Обе команды провели отличный матч. Мы слишком часто ошибались при владении мячом. Нам предстоит разобрать игру, но я увидел и много хорошего. Сегодня была отличная проверка для нас. Увидели, над чем нужно поработать, и постараемся исправить эти моменты», — отметил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

«Сегодня нам нужно было победить, и мы добились своего, чему очень рады. Я продолжаю прогрессировать и приносить пользу команде. Для меня главное — помогать партнерам, а как нападающий я хочу делать это, забивая голы и отдавая голевые передачи. Иногда мне это удается, а если нет — стараюсь быть полезным команде в чем-то другом», — высказался признанный лучшим игроком матча Дезире Дуэ.