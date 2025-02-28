Более 500 тыс. человек прошли диспансеризацию в Подмосковье

С начала 2025 года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 505 тыс. человек, что на 83 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Удобно, что с результатами диспансеризации можно ознакомиться в ходе телемедицинской консультации. На онлайн-приеме врач расскажет о результатах диагностики, а при необходимости направит на более углубленное исследование», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, ознакомиться с результатами можно будет на региональном портале «Здоровье». Обследования в регионе проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», пройти его можно в поликлинике. Для этого нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.