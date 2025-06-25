Более 500 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента
Более 500 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года обучение в школах паллиативного пациента прошли почти 550 жителей Подмосковья, занятия в них проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице. За это время их сеть расширилась до 39. Специалисты в них рассказывают об основных правилах ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных для них условий», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Обучение в таких школах можно пройти бесплатно, оно доступно для родственников пациентов, а также социальных работников. Узнать адреса учреждения, график работы и темы занятий можно на портале паллиативной помощи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.