Более 500 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента

«Первая школа паллиативного пациента заработала в прошлом году в Клинской больнице. За это время их сеть расширилась до 39. Специалисты в них рассказывают об основных правилах ухода за паллиативными пациентами, создании комфортных для них условий», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.