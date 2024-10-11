Более 52 тысяч преступлений зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Более 52,4 тысячи преступлений было зарегистрировано в Подмосковье за три квартала текущего года, рассказали в Прокуратуре Московской области. Этот показатель на 0,2% снизился по сравнению с таким же периодом 2023 года.

За указанный период в области было выявлено более 9,9 тысячи случаев мошенничества (на 22,4% больше, чем годом ранее), почти двенадцать с половиной тысяч краж (примерно на 18% меньше, чем в 2023 году), около 6,5 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (показатель вырос на 13,5%).

Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось более чем на 20% и составило 10,8 тысячи. Количество нарушений, совершенных лицами в состоянии опьянения составило 4,3 тысячи, что на 18,3% меньше, чем в прошлом году.