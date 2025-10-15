Более 5,3 тыс. объектов зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии» с начала года
Фото: [БТИ Московской области]
В Подмосковье в рамках «гаражной амнистии» за три квартала зарегистрировали более 5,3 тыс. объектов недвижимости. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
В числе зарегистрированных объектов — более 1,7 тыс. гаражей и порядка 3,6 тыс. участков земли. Общая площадь объектов превысила 100 тыс. кв. м.
В целом с начала действия программы в области зарегистрировали более 30 тыс. объектов, в том числе 9,6 тыс. гаражей и почти 21 тыс. земельных участков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 2028 году в регионе планируется демонтировать как минимум 10 тыс. несанкционированных киосков и ларьков.