Более 5,3 тыс. объектов зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии» с начала года

В Подмосковье в рамках «гаражной амнистии» за три квартала зарегистрировали более 5,3 тыс. объектов недвижимости. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В числе зарегистрированных объектов — более 1,7 тыс. гаражей и порядка 3,6 тыс. участков земли. Общая площадь объектов превысила 100 тыс. кв. м.

В целом с начала действия программы в области зарегистрировали более 30 тыс. объектов, в том числе 9,6 тыс. гаражей и почти 21 тыс. земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 2028 году в регионе планируется демонтировать как минимум 10 тыс. несанкционированных киосков и ларьков.