Более 5,6 тыс. незаконных киосков и ларьков снесли в Подмосковье

В Подмосковье демонтировали более 5,6 тыс. незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Если в 2024 году ликвидировали 337 таких объектов, то в 2025-м — уже 3,9 тыс. В 2026 году снесли уже 1,4 тыс. объектов, в том числе 527 в плановом порядке и 873 по итогам внеплановых проверок.

В министерстве призвали предпринимателей соблюдать требования законодательства при организации торговой деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО на частной земле.