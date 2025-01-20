Более 56 тыс. тонн свеклы собрали в Подмосковье в прошлом году
Урожай свеклы в Подмосковье в 2024 году превысил 56 тыс. тонн
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В Подмосковье по итогам прошлого года сельхозпроизводители собрали свыше 56 тыс. тонн свеклы. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«(...) в прошлом году урожай столовой свеклы, выращенной в открытом грунте, составил 56,3 тыс. тонн», - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве напомнили, что в свекле содержатся фолиевая кислота и витамин С. Этот корнеплод полезен для сердца и сосудов, а также печени. Кроме того, употребление свеклы помогает восполнить нехватку железа в организме.
Свеклу лучше хранить в специальных контейнерах при температуре от нуля до плюс четырех градусов.