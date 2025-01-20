Более 56 тыс. тонн свеклы собрали в Подмосковье в прошлом году

В Подмосковье по итогам прошлого года сельхозпроизводители собрали свыше 56 тыс. тонн свеклы. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«(...) в прошлом году урожай столовой свеклы, выращенной в открытом грунте, составил 56,3 тыс. тонн», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что в свекле содержатся фолиевая кислота и витамин С. Этот корнеплод полезен для сердца и сосудов, а также печени. Кроме того, употребление свеклы помогает восполнить нехватку железа в организме.

Свеклу лучше хранить в специальных контейнерах при температуре от нуля до плюс четырех градусов.