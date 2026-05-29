Более 5,6 тыс. жителей Подмосковья проверили свои родинки с применением ИИ

В медицинских учреждениях региона активно используют систему цифровой дерматоскопии с поддержкой искусственного интеллекта. Технология существенно повышает точность диагностики кожных новообразований: врач выполняет высокоточные снимки подозрительных участков кожи с помощью специализированного оборудования, а ИИ‐система моментально анализирует полученные изображения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Алгоритм обрабатывает снимки по множеству параметров и сопоставляет их с обширной базой данных. Такой подход позволяет выявлять даже минимальные подозрительные изменения, незаметные при визуальном осмотре, повышать точность ранней диагностики, снижать вероятность врачебных ошибок, отслеживать динамику изменений родинок со временем.

С начала года цифровую дерматоскопию с применением ИИ прошли свыше 5,6 тыс. человек, и у 11 из них была выявлена меланома.

Для прохождения исследования требуется направление врача. Записаться на прием можно через чат‐бот «Денис» в мессенджере «МАХ», на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

