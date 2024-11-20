Более 570 нарушений по нецелевому использованию земли устранили в Подмосковье с начала года

Пятьсот семьдесят одно нарушение, связанное с нецелевым использованием земли, устранили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Всего в регионе выявили более двух с половиной тысяч земельных участков с нарушениями нецелевого использования. По 206 из них вид разрешенного использования уже привели в соответствие с фактической деятельностью. На 362 участках прекратили незаконное использование, а на трех незаконные объекты снесли.

Обращение по таким нарушениям можно подать через «Добродел» и сервис «Народный инспектор». С января жители подали 590 таких обращений. Из них 78 были поданы через сервис «Народный инспектор». Нарушения были связаны с нелегальным предоставлением услуг, нелегальной гостиничной деятельностью и незаконным производством.