Более 6 тыс. жителей Подольска сдали нормативы ГТО с начала года

В Подольске с начала года нормативы ГТО сдали более 6 тыс. человек

В Подольске с начала 2025 года нормативы ГТО сдали более 6 тыс. жителей. В целом они получили более 2,1 тыс. знаков по итогам проведения свыше 450 мероприятий.

В Подмосковье с января было получено более 14,5 тыс. знаков ГТО, сообщили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В Подольске жители получили 855 золотых знаков ГТО, 600 серебряных и 655 бронзовых.

По итогам второго этапа Зимнего фестиваля ГТО среди трудовых коллективов Подмосковья команда Подольска заняла четвертое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе повышают эффективность работы спортивных объектов.

