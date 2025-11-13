Более 6 тыс. жителей Подольска сдали нормативы ГТО с начала года
В Подольске с начала года нормативы ГТО сдали более 6 тыс. человек
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске с начала 2025 года нормативы ГТО сдали более 6 тыс. жителей. В целом они получили более 2,1 тыс. знаков по итогам проведения свыше 450 мероприятий.
В Подмосковье с января было получено более 14,5 тыс. знаков ГТО, сообщили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В Подольске жители получили 855 золотых знаков ГТО, 600 серебряных и 655 бронзовых.
По итогам второго этапа Зимнего фестиваля ГТО среди трудовых коллективов Подмосковья команда Подольска заняла четвертое место.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе повышают эффективность работы спортивных объектов.