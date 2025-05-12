Более 60 человек приняли участие в соревнованиях по конкуру в Подольске. Мероприятие «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» прошло в конноспортивном клубе «Фаворит».

За победу в соревнованиях боролись спортсмены со всего столичного региона. Возраст участников составлял от 12 лет до 40+. Лучших определили на шести маршрутах с препятствиями высотой от 60 до 110 см и кавалетти.

По итогам соревнований представители Подольска завоевали четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что хоккейный матч в поддержку участников СВО в Подольске посетили свыше 4 тыс. человек.