Более 60 человек приняли участие в соревнованиях по конкуру в Подольске
В Подольске соревнования по конкуру собрали более 60 участников
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Более 60 человек приняли участие в соревнованиях по конкуру в Подольске. Мероприятие «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» прошло в конноспортивном клубе «Фаворит».
За победу в соревнованиях боролись спортсмены со всего столичного региона. Возраст участников составлял от 12 лет до 40+. Лучших определили на шести маршрутах с препятствиями высотой от 60 до 110 см и кавалетти.
По итогам соревнований представители Подольска завоевали четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
Ранее сообщалось, что хоккейный матч в поддержку участников СВО в Подольске посетили свыше 4 тыс. человек.