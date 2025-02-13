Более 60 км ограждений установят на дорогах Подмосковья

Новые ограждения установят на региональных дорогах. Общая протяженность объектов превысит 60 км, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» более чем на 160 дорожных участках. На 30 из них установят тросовые ограждения общей протяженностью 30 км, а на остальных — металлические. Установка запланирована на весну и лето.

В общей сложности с 2019-го по 2024 год в области на региональной дорожной сети установили ограждения протяженностью около 550 км.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок освещение на дорогах.